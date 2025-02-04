Поезд протаранил легковой автомобиль на ж/д переезде в Ростовской области

Фото: нейросеть

В Ростовской области на железнодорожном переезде произошло ДТП с поездом и легковушкой. Локомотив врезался в легковой автомобиль 4 февраля.На ж/д переезде между станциями Синявская и Морская на пути начала выезжать легковушка. В этот момент к автомобилю стал приближаться грузовой поезд. Машинист применил экстренное торможение. Однако расстояние между ними было уже слишком малым. Поезд протаранил автомобиль. Стоит отметить, что торможение смягчило силу удара. И водитель легковушки не пострадал.