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Поезд насмерть сбил мужчину в Ростовской области

Поезд насмерть сбил мужчину в Ростовской области
В Ростовской области мужчина погиб под колёсами поезда. Происшествие случилось 4 августа около 5 часов утра.

Пассажирский поезд № 30 ехал из Москвы в Новороссийск. На перегоне Хотунок – Новочеркасск на железнодорожных путях оказался пешеход. Машинист не успел затормозить и сбил его. От полученных травм мужчина скончался на месте. Погибшим оказался 32-летний житель Новочеркасска.

На месте работали сотрудники правоохранительных органов.

- Назначена судебно-медицинская экспертиза. Все обстоятельства инцидента устанавливаются, - прокомментировала помощник руководителя Южного СУТ СКР Анна Терземан.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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