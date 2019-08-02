Поезд насмерть сбил мужчину в Ростовской области



В Ростовской области мужчина погиб под колёсами поезда. Происшествие случилось 4 августа около 5 часов утра.



Пассажирский поезд № 30 ехал из Москвы в Новороссийск. На перегоне Хотунок – Новочеркасск на железнодорожных путях оказался пешеход. Машинист не успел затормозить и сбил его. От полученных травм мужчина скончался на месте. Погибшим оказался 32-летний житель Новочеркасска.



На месте работали сотрудники правоохранительных органов.



- Назначена судебно-медицинская экспертиза. Все обстоятельства инцидента устанавливаются, - прокомментировала помощник руководителя Южного СУТ СКР Анна Терземан.



По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

