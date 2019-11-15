В Ростовской области 18-летний водитель сбил пешехода
В Неклиновском районе Ростовской области 18-летний водитель сбил пешехода. ДТП произошло
17 ноября.
По предварительным данным, неопытный водитель «Хендай Акцент» в районе села Беглица не заметил мужчину, который шёл по краю проезжей части. Иномарка сбила пешехода.
- С травмами 27-летний пострадавший был госпитализирован, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.
В настоящее время по факту происшествия проводят проверку. Устанавливают все обстоятельства случившегося.