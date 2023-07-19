Подробности смертельного ДТП с мотоциклистом на Еременко в Ростове
В УГИБДД по Ростовской области сообщили подробности смертельного ДТП на Еременко в Ростове. Авария случилась около 21:30 возле дома № 69.
Водитель «ВАЗ-21102» выезжал с автомойки и при повороте налево не предоставил преимущество движущемуся по главной дороге мотоциклу «Кавасаки ZX6R», которым управлял 23-летний парень. Молодой человек за рулем легковушки не успел притормозить и на полном ходу протаранил транспорт.
После случившегося 28-летний водитель мотоцикла скончался от полученных травм.
- От освидетельствования на состояние опьянения водитель «ВАЗ-21102» отказался, в отношении него был составлен административный материал по статье «Отказ от медосвидетельствования», - добавили в УГИБДД.
Теперь местному жителю грозит лишение прав от полутора до двух лет и штраф в тридцать тысяч рублей. Вероятно, на него заведут уголовное дело по статье «Нарушение правил ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека».