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На Еременко в Ростове мотоциклист разбился в лобовом ДТП с ВАЗом

На Еременко в Ростове мотоциклист разбился в лобовом ДТП с ВАЗом
Жуткое ДТП с трагическими последствиями случилось на улице Еременко в Ростове. Около 21 часа 18 июля лоб в лоб столкнулись мотоцикл и «ВАЗ-2110».

По словам очевидцев, удар был мощным. У ВАЗа разлетелся бампер, а водитель двухколесного транспорта отлетел на несколько метров от места ДТП. Он получил множественные травмы, несмотря на наличие экипировки. По предварительной информации, выжить мотоциклисту не удалось.

В УГИБДД по Ростовской области пока не прокомментировали ДТП.
Фото: Соцсети.
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