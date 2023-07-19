На Еременко в Ростове мотоциклист разбился в лобовом ДТП с ВАЗом
Жуткое ДТП с трагическими последствиями случилось на улице Еременко в Ростове. Около 21 часа 18 июля лоб в лоб столкнулись мотоцикл и «ВАЗ-2110».
По словам очевидцев, удар был мощным. У ВАЗа разлетелся бампер, а водитель двухколесного транспорта отлетел на несколько метров от места ДТП. Он получил множественные травмы, несмотря на наличие экипировки. По предварительной информации, выжить мотоциклисту не удалось.
В УГИБДД по Ростовской области пока не прокомментировали ДТП.