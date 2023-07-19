На Еременко в Ростове мотоциклист разбился в лобовом ДТП с ВАЗом

Фото: Соцсети.

Жуткое ДТП с трагическими последствиями случилось на улице Еременко в Ростове. Около 21 часа 18 июля лоб в лоб столкнулись мотоцикл и «ВАЗ-2110».По словам очевидцев, удар был мощным. У ВАЗа разлетелся бампер, а водитель двухколесного транспорта отлетел на несколько метров от места ДТП. Он получил множественные травмы, несмотря на наличие экипировки. По предварительной информации, выжить мотоциклисту не удалось.В УГИБДД по Ростовской области пока не прокомментировали ДТП.