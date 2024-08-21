Под Волгодонском мотоциклист попал под колеса машины

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Ростовской области 47-летний мотоциклист пострадал в ДТП. Авария произошла 20 августа около 20:00 под Волгодонском.В тот вечер 37-летний мужчина за рулем «Тойоты Хайлюкс» ехал по обходу Волгодонска. На 1-м километре на перекрестке он не уступил дорогу мотоциклу «Ванган». Два транспорта столкнулись на полном ходу.На кадрах видно, что капот разбит, а байк превратился в груду металлолома. От сильного удара байк вместе с водителем отбросило в сторону.— В результате аварии пострадал 47-летний мотоциклист, — сообщили в УГИБДД по Ростовской области. — Его с травмами доставили в больницу.