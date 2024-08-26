Под Шахтами полыхает мусорный полигон
В Ростовской области произошел крупный пожар на мусорном полигоне. Свалка под Шахтами горит с полуночи 26 августа.
Черный едкий дым больше девяти часов окутывает городские дома. По словам местных жителей, вонь стоит невыносимая.
На месте работают полтора десятка спасателей на 11 спецмашинах, к тушению привлечены бульдозеры. По данным ГУ МЧС по Ростовской области, площадь пожара достигла 1 100 квадратных метров.
К 08:00 спасатели смогли ликвидировать открытое горение. Теперь они продолжают заливать водой тлеющую свалку.