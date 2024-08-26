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Под Шахтами полыхает мусорный полигон

Под Шахтами полыхает мусорный полигон
В Ростовской области произошел крупный пожар на мусорном полигоне. Свалка под Шахтами горит с полуночи 26 августа.

Черный едкий дым больше девяти часов окутывает городские дома. По словам местных жителей, вонь стоит невыносимая.

На месте работают полтора десятка спасателей на 11 спецмашинах, к тушению привлечены бульдозеры. По данным ГУ МЧС по Ростовской области, площадь пожара достигла 1 100 квадратных метров.

К 08:00 спасатели смогли ликвидировать открытое горение. Теперь они продолжают заливать водой тлеющую свалку.
Фото: соцсети.
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