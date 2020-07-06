Мусорный полигон горит в Донецке уже больше 12 часов

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Примерно в восемь часов вечера 7 июля на городской свалке Донецка начался пожар. На место возгорания приехали сразу три пожарных расчёта. Но быстро потушить пламя не получилось. Работе спасателей препятствовал сильный ветер.Ближе к 23 часам вечера горела восточная часть мусорного полигона. Пожар на тот момент охватил несколько сотен квадратных метров. К утру 8 июля пламя раскинулось на площади больше гектара. На месте происшествия до сих пор работают пожарные.Дело в том, что на мусорном полигоне находятся отходы, которые быстро воспламеняются. Со вчерашнего дня местные жители жалуются на запах гари и дым в домах. В такую аномальную жару они не могут открыть окна и проветрить помещение.Причина возгорания свалки пока не известна. Не исключено, что пожар мог начаться из-за высокой температуры воздуха. Подробности происшествия выясняют специалисты.