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Мусорный полигон горит в Донецке уже больше 12 часов

Мусорный полигон горит в Донецке уже больше 12 часов
Фото: Vomske.ruomske.ru

Примерно в восемь часов вечера 7 июля на городской свалке Донецка начался пожар. На место возгорания приехали сразу три пожарных расчёта. Но быстро потушить пламя не получилось. Работе спасателей препятствовал сильный ветер.

Ближе к 23 часам вечера горела восточная часть мусорного полигона. Пожар на тот момент охватил несколько сотен квадратных метров. К утру 8 июля пламя раскинулось на площади больше гектара. На месте происшествия до сих пор работают пожарные.

Дело в том, что на мусорном полигоне находятся отходы, которые быстро воспламеняются. Со вчерашнего дня местные жители жалуются на запах гари и дым в домах. В такую аномальную жару они не могут открыть окна и проветрить помещение.

Причина возгорания свалки пока не известна. Не исключено, что пожар мог начаться из-за высокой температуры воздуха. Подробности происшествия выясняют специалисты.

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