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Под Шахтами обнаружили десятки жестоко убитых зайцев

Под Шахтами обнаружили десятки жестоко убитых зайцев
В Ростовской области, недалеко от города Шахты, нашли десятки убитых зайцев. Расчлененных животных обнаружили рядом с хутором Аюта (Октябрьский район региона).

Как сообщило издание КВУ, жуткую находку обнаружили прохожие 1 октября. Во время прогулки семья с детьми забрела на пригорок. Однако вместо живописных видов их ждала страшная картина: отрезанные головы, хвосты и лапы зайцев.

- Мы выехали с детьми на природу к реке, а весь берег оказался усыпан трупами зайцев, - рассказали очевидцы.

Не исключено, что звери стали жертвами браконьеров. Судя по всему, они отделили мясо, а несъедобное бросили посреди поля.

Что случилось на самом деле, пока не известно. В Министерстве природы по Ростовской области пока не прокомментировали инцидент.
Фото: КВУ.
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