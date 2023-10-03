Под Шахтами обнаружили десятки жестоко убитых зайцев
В Ростовской области, недалеко от города Шахты, нашли десятки убитых зайцев. Расчлененных животных обнаружили рядом с хутором Аюта (Октябрьский район региона).
Как сообщило издание КВУ, жуткую находку обнаружили прохожие 1 октября. Во время прогулки семья с детьми забрела на пригорок. Однако вместо живописных видов их ждала страшная картина: отрезанные головы, хвосты и лапы зайцев.
- Мы выехали с детьми на природу к реке, а весь берег оказался усыпан трупами зайцев, - рассказали очевидцы.
Не исключено, что звери стали жертвами браконьеров. Судя по всему, они отделили мясо, а несъедобное бросили посреди поля.
Что случилось на самом деле, пока не известно. В Министерстве природы по Ростовской области пока не прокомментировали инцидент.