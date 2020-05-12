Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Под Ростовом женщина пострадала в ДТП с грузовиком

Под Ростовом женщина пострадала в ДТП с грузовиком
В Ростове женщина пострадала в ДТП с грузовиком. Авария случилась утром 16 мая на улице Обсерваторной.

По данным отдела пропаганды, автоледи на «Киа» нарушила ПДД и врезалась в ГАЗ. От силы удара машины отбросило на металлическое ограждение. Водитель иномарки пострадала.

- В тяжелом состоянии ее доставили в больницу, - сообщили в ведомстве. - По факту аварии проводится проверка.

Несмотря на серьезные повреждения, 55-летний водитель грузовика не пострадал.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.