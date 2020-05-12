Под Ростовом женщина пострадала в ДТП с грузовиком
В Ростове женщина пострадала в ДТП с грузовиком. Авария случилась утром 16 мая на улице Обсерваторной.
По данным отдела пропаганды, автоледи на «Киа» нарушила ПДД и врезалась в ГАЗ. От силы удара машины отбросило на металлическое ограждение. Водитель иномарки пострадала.
- В тяжелом состоянии ее доставили в больницу, - сообщили в ведомстве. - По факту аварии проводится проверка.
Несмотря на серьезные повреждения, 55-летний водитель грузовика не пострадал.