Под Ростовом женщина пострадала в ДТП с грузовиком

В Ростове женщина пострадала в ДТП с грузовиком. Авария случилась утром 16 мая на улице Обсерваторной.По данным отдела пропаганды, автоледи на «Киа» нарушила ПДД и врезалась в ГАЗ. От силы удара машины отбросило на металлическое ограждение. Водитель иномарки пострадала.- В тяжелом состоянии ее доставили в больницу, - сообщили в ведомстве. - По факту аварии проводится проверка.Несмотря на серьезные повреждения, 55-летний водитель грузовика не пострадал.