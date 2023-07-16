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Под Ростовом выпивший мужчина устроил стрельбу из-за шума у соседей

Под Ростовом выпивший мужчина устроил стрельбу из-за шума у соседей
В Аксайском районе Ростовской области пьяный мужчина устроил стрельбу. Инцидент произошел около 23 часов 15 июля в поселке Темерницком.

В тот вечер местные жители слушали музыку у себя дома. В какой-то момент они услышали звук сигнализации. Люди вышли посмотреть, что случилось. Там их ждал выпивший сосед. Он был возмущен доносившимся шумом и пришел разобраться. Мужчина достал травматический пистолет и сделал несколько выстрелов. К счастью, никто не пострадал: он стрелял в сторону.

В ГУ МВД по Ростовской области уточнили, что оружие у мужчины было на законных основаниях.
Фото: соцсети.
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