Под Ростовом выпивший мужчина устроил стрельбу из-за шума у соседей

Фото: соцсети.

В Аксайском районе Ростовской области пьяный мужчина устроил стрельбу. Инцидент произошел около 23 часов 15 июля в поселке Темерницком.В тот вечер местные жители слушали музыку у себя дома. В какой-то момент они услышали звук сигнализации. Люди вышли посмотреть, что случилось. Там их ждал выпивший сосед. Он был возмущен доносившимся шумом и пришел разобраться. Мужчина достал травматический пистолет и сделал несколько выстрелов. К счастью, никто не пострадал: он стрелял в сторону.В ГУ МВД по Ростовской области уточнили, что оружие у мужчины было на законных основаниях.