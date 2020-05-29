Под Ростовом нашли труп мужчины с простреленной головой и без рук
В Мясниковском районе Ростовской области нашли труп мужчины с признаками криминальной смерти.
Тело обнаружили в лесополосе недалеко от хутора Весёлого 1 июня. На обезображенный труп наткнулась местная жительница, сообщает DonDay.ru. У мужчины были отрезаны руки. Кроме того, убийцы пытались отрезать ему голову.
Криминалисты насчитали на теле порядка 20 ножевых ранений и зафиксировали пулевое ранение в голову.
На вид убитому - 30-40 лет. Он был одет в чёрную куртку, тёмную кофту и коричневые штаны, обут в синие кроссовки «Адидас». В настоящее время личность погибшего устанавливают.
По факту убийства возбуждено уголовное дело. В настоящее время следственные органы устанавливают все обстоятельства случившегося.