В Таганроге мужчина на иномарке сбил 15-летнего велосипедиста

В Таганроге 15-летний велосипедист попал под колеса иномарки. Происшествие случилось около 17 часов 8 ноября на улице Чехова.По предварительным данным, 34-летний мужчина за рулем «Фольксвагена Поло» не справился с управлением и сбил подростка на велосипеде, который ехал по тротуару в попутном направлении.- В результате аварии 15-летнему мальчику была оказана разовая медицинская помощь, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.