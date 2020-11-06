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В Таганроге мужчина на иномарке сбил 15-летнего велосипедиста

В Таганроге мужчина на иномарке сбил 15-летнего велосипедиста
В Таганроге 15-летний велосипедист попал под колеса иномарки. Происшествие случилось около 17 часов 8 ноября на улице Чехова.

По предварительным данным, 34-летний мужчина за рулем «Фольксвагена Поло» не справился с управлением и сбил подростка на велосипеде, который ехал по тротуару в попутном направлении.

- В результате аварии 15-летнему мальчику была оказана разовая медицинская помощь, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

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