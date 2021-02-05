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В ДТП под Ростовом пострадал 12-летний мальчик

В ДТП под Ростовом пострадал 12-летний мальчик
В Аксайском районе произошло столкновение двух легковушек. Авария случилась вечером 7 февраля на выезде из донской столицы.

По информации УГИБДД по Ростовской области, 27-летний автомобилист на «Хендай Акценте» ехал на 11-м километре автодороги Ростов - Ставрополь. Он не выбрал безопасное расстояние перед «Санг Йонгом», который двигался в попутном направлении. В итоге иномарка врезалась в легковушку.

В аварии пострадал 12-летний пассажир «Хендай». Его госпитализировали.

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