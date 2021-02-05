В ДТП под Ростовом пострадал 12-летний мальчик

В Аксайском районе произошло столкновение двух легковушек. Авария случилась вечером 7 февраля на выезде из донской столицы.По информации УГИБДД по Ростовской области, 27-летний автомобилист на «Хендай Акценте» ехал на 11-м километре автодороги Ростов - Ставрополь. Он не выбрал безопасное расстояние перед «Санг Йонгом», который двигался в попутном направлении. В итоге иномарка врезалась в легковушку.В аварии пострадал 12-летний пассажир «Хендай». Его госпитализировали.