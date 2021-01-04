В Ростовской области водитель на иномарке пострадал в массовом ДТП

В Ростовской области в Пролетарске случилось массовое ДТП. Авария случилось утром 12 января.По предварительным данным, 30-летний мужчина на «БМВ-520» не уступил дорогу автомобилю «Хендай Акцент». В результате транспортные средства столкнулись. Далее «Хендай Акцент» отбросило на большегруз марки МАН. В итоге все три авто получили механические повреждения.Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, также травмы получил водитель одной из машин. В больницу доставили шофера «Хендай Акцент».