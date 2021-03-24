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Под Новошахтинском 12-летнего школьника застрелили из ружья

Под Новошахтинском 12-летнего школьника застрелили из ружья
В селе Алексеевка под Новошахтинском школьник случайно застрелил из ружья своего друга. Трагедия случилась днем 24 марта. Информация появилась в соцсетях, ее подтвердил собственный источник Rostov.ru.

К семикласснику в гости пришел его 12-летний друг. Подростки решили поиграть с отцовским ружьем. Как выяснилось, накануне сын выкрал ключи от сейфа, где хранилось оружие.

В какой-то момент школьник направил ружье в сторону друга и случайно нажал на курок. Оно оказалось заряженным. От полученных травм подросток скончался на месте происшествия.

По факту гибели школьника проводится проверка.

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