В Таганроге под колеса иномарки попала 16-летняя девушка

Фото: DonDay

В Таганроге Ростовской области 51-летняя женщина за рулем легковушки сбила подростка. Авария случилась 6 декабря около 12:30.По предварительным данным, 51-летняя женщина ехала за рулем «Тойоты Витз» по улице Александровской. В это время дорогу по «зебре» переходила девушка-подросток. Автомобилистка вовремя не остановилась и сбила пешехода.Вскоре на место ДТП приехали сотрудники «скорой» и полицейские. В Госавтоинспекции сообщили, что подросток отправлена в больницу с травмами.