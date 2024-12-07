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В Таганроге под колеса иномарки попала 16-летняя девушка

В Таганроге под колеса иномарки попала 16-летняя девушка
В Таганроге Ростовской области 51-летняя женщина за рулем легковушки сбила подростка. Авария случилась 6 декабря около 12:30.

По предварительным данным, 51-летняя женщина ехала за рулем «Тойоты Витз» по улице Александровской. В это время дорогу по «зебре» переходила девушка-подросток. Автомобилистка вовремя не остановилась и сбила пешехода.

Вскоре на место ДТП приехали сотрудники «скорой» и полицейские. В Госавтоинспекции сообщили, что подросток отправлена в больницу с травмами.
Фото: DonDay
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