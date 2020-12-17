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Пятерых рабочих завода в Новочеркасске придавило цистерной

Пятерых рабочих завода в Новочеркасске придавило цистерной
В Новочеркасске пятеро работников завода «Бонум» получили серьезные травмы. ЧП случилось на улице Харьковское шоссе днем 19 декабря.

По информации DonDay Новочеркасск, мужчины красили цистерну. В какой-то момент опоры не выдержали многокилограммовый вес, и огромный резервуар упал прямо на рабочих.

В результате чрезвычайного происшествия в реанимацию доставили двух мужчин: 36-летнего с переломом позвоночника и 42-летнего с закрытой черепно-мозговой травмой.

Троих молодых рабочих в возрасте около 30 лет госпитализировали с переломами ног.

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