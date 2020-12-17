Пятерых рабочих завода в Новочеркасске придавило цистерной
В Новочеркасске пятеро работников завода «Бонум» получили серьезные травмы. ЧП случилось на улице Харьковское шоссе днем 19 декабря.
По информации DonDay Новочеркасск, мужчины красили цистерну. В какой-то момент опоры не выдержали многокилограммовый вес, и огромный резервуар упал прямо на рабочих.
В результате чрезвычайного происшествия в реанимацию доставили двух мужчин: 36-летнего с переломом позвоночника и 42-летнего с закрытой черепно-мозговой травмой.
Троих молодых рабочих в возрасте около 30 лет госпитализировали с переломами ног.