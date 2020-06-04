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В Новочеркасске трое рабочих завода получили ожоги на производстве

В Новочеркасске трое рабочих завода получили ожоги на производстве
Трое рабочих Новочеркасского электродного завода получили ожоги на производстве. ЧП произошло ночью 2 июня.

Троих мужчин доставили в БСМП прямо с ночной смены, пишет donday-novocherkassk.ru. Все пострадавшие средних лет. В больнице у них диагностировали ожоги верхних конечностей, лица и тела.

Одежда и кажа пострадавших в некоторых местах была покрыта чёрным веществом, похожим на битум. Рабочие не рассказали, что именно произошло на заводе. Известно, что на электродном заводе продукция производится с применением высоких температур. Сотрудники часто имеют дело с раскаленными деталями. Не так давно, компания запустила в эксплуатацию современную печь графитации прямого нагрева.

В настоящее время трое пострадавших проходят лечение в травматологическом отделении.

На предприятие происшествие назвали несчастным случаем. Сейчас все обстоятельства случившегося выясняет специально созданная комиссия.

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