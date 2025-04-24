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Пенсионерка погибла в пожаре из-за зажженной свечи в Ростовской области

Пенсионерка погибла в пожаре из-за зажженной свечи в Ростовской области
Пожар в Белой Калитве Ростовской области унес жизнь 94-летней женщины. Трагедия произошла 24 апреля в доме на улице Энгельса.

Утром сотрудница соцслужбы пришла навестить пенсионерку. Открыв дверь, она ощутила резкий запах дыма и сразу позвонила в пожарную охрану. К месту происшествия выехали три пожарных расчёта, в составе которых были девять спасателей. Жильцов дома эвакуировали. К сожалению, пожилая женщина погибла.

По данным регионального ГУ МЧС, предварительно, возгорание произошло из-за оставленной на ночь зажжённой церковной свечи.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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