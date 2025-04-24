Пенсионерка погибла в пожаре из-за зажженной свечи в Ростовской области

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Пожар в Белой Калитве Ростовской области унес жизнь 94-летней женщины. Трагедия произошла 24 апреля в доме на улице Энгельса.Утром сотрудница соцслужбы пришла навестить пенсионерку. Открыв дверь, она ощутила резкий запах дыма и сразу позвонила в пожарную охрану. К месту происшествия выехали три пожарных расчёта, в составе которых были девять спасателей. Жильцов дома эвакуировали. К сожалению, пожилая женщина погибла.По данным регионального ГУ МЧС, предварительно, возгорание произошло из-за оставленной на ночь зажжённой церковной свечи.