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В Шахтах в пожаре погибла 60-летняя пенсионерка

В Шахтах в пожаре погибла 60-летняя пенсионерка

В Ростовской области в пожаре погибла 60-летняя женщина. Трагедия произошла рано утром 21 ноября в Шахтах на улице Пограничной.

Соседи ощутили резкий запах гари. Они заметили большой столб дыма и языки пламени. Огонь охватил весь дом, уже начала падать крыша. В считанные минуты площадь пожара составила 30 квадратных метров. Взволнованные люди вызвали пожарных.

На место происшествия прибыли девять пожарных и две машины службы спасения. Как сообщили в ГУ МЧС Ростовской области, в результате пожара погибла 60-летняя женщина. Она спала крепко, когда начался пожар, и разбудить её было некому.

По предварительным данным, пожар был вызван перегревом печи, работающей на твердом топливе. Эксперты советуют регулярно проверять состояние электрических устройств, не оставлять работающую печь без наблюдения и ограничивать время ее топки до полутора часов 3-4 раза в течение дня.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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