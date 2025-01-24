В Ростове из-за зажженной свечи погибла пожилая женщина

Фото: ГУ МЧС Ростовской области

В Ростове-на-Дону пожилая женщина умерла из-за зажженной свечи. Об этом проинформировало Главное управление МЧС Ростовской области.Инцидент случился в ночь на 24 января в частном доме, расположенном на Молодежной улице.По прибытии спасателей из окна уже клубился дым, а огонь охватил площадь пять квадратных метров. В тушении огня участвовали 12 пожарных и три специализированных автомобиля.Во время разведки работники газодымозащитной службы нашли в одной из комнат 90-летнюю женщину. К сожалению, она погибла от отравления дымом.В ГУ МЧС Ростовской области предположили, что причиной возгорания стало падение свечи, которая находилась на полке с иконами.