Отчаянный каскадер из Ростова прыгнул в яму за секунду до столкновения с «Мустангом»

фото и видео из инстаграма Евгения Чеботарева

Ростовский каскадер и блогер Евгений Чеботарев исполнил свой 72-й смертельный трюк. Кадрами он поделился в «Инстаграме» 21 февраля.На видео навстречу отчаянному парню несется красный «Мустанг». Евгений в это время просто стоит на месте. Буквально за доли секунд до трагедии каскадер прыгает в заранее подготовленную яму.В комментариях к ролику каскадера спросили о том, что он чувствовал, когда на него на полном ходу ехал автомобиль. На вопрос парень ответил быстро и просто: «Голливуд».- Оставил доли миллисекунд до столкновения. Даже не вздумайте повторять! Ошибка - и вас нет, - предостерег подписчиков Евгений.Напомним, что недавний трюк каскадера едва не обернулся для него трагедией. Тяжелую травму экстремал получил во время выполнения очередного трюка. На полном ходу парень на машине заехал на трамплин, перелетев на противоположный берег реки. Однако приземление оказалось совсем немягким. Он получил компрессионный перелом девятого позвонка - одну из самых опасных травм.