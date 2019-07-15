Около месяца в Ростове разыскивают пропавшего молодого человека



Пропавшего месяц назад молодого человека разыскивают в Ростове-на-Дону. О 27-летнем Владиславе Голевском нет никаких вестей с 18 июня.



Как сообщают родные, он вышел из дома на улице Вятской и пропал. Члены семьи даже не предполагают, куда он мог направиться. На звонки парень не отвечает. Когда он не вернулся домой, родные стали самостоятельно искать его. Опросив знакомых и прохожих на улице, они узнали, что Владислава видели на Театральной площади, в районе парка и на улице Пушкинской.



Рост Голевского - примерно 175 сантиметров, телосложение худощавое, у него голубые глаза и светлые волосы. Он был одет в красную майку и светлые джинсовые бриджи, на голове — чёрная кепка.



Из особых примет: татуировка в виде креста - на правом предплечье, ещё одна, в виде узоров, - на плече той же руки.



В семье Владислава добавили, что они обращались за помощью в полицию. Однако в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области это не подтвердили.



Любую информацию о местонахождении молодого человека просят сообщать по телефонам: 8-951-533-21-99 или 8-904-444-62-78.