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Три человека пострадали в ДТП под Азовом

Три человека пострадали в ДТП под Азовом
В Ростовской области в аварии на трассе Азов - Староминская пострадали три человека. ДТП произошло около 6 часов утра 4 мая.

По предварительным данным, 28-летний водитель «ВАЗ-2106» врезался в ехавшую впереди «Ладу Весту».
- В результате происшествия пострадали 27-летний пассажир «Лады», водитель и пассажир «шестёрки», - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливают все обстоятельства случившегося.

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