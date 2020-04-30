Три человека пострадали в ДТП под Азовом
В Ростовской области в аварии на трассе Азов - Староминская пострадали три человека. ДТП произошло около 6 часов утра 4 мая.
По предварительным данным, 28-летний водитель «ВАЗ-2106» врезался в ехавшую впереди «Ладу Весту».
- В результате происшествия пострадали 27-летний пассажир «Лады», водитель и пассажир «шестёрки», - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливают все обстоятельства случившегося.