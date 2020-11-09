Обнародовано видео момента массовой аварии в Каменске-Шахтинском

Появилось видео момента массового дорожно-транспортного происшествия в Каменске-Шахтинского. Запись с камер видеонаблюдения разместил в интернете отец пострадавшего водителя «Опель Астра».Напомним, авария с участием четырех машин произошла в районе дома №153 по улице Ворошилова около 19 часов 9 ноября.Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 31-летний мужчина на «Опель Вектра» хотел проскочить на «красный» на перекрестке и врезался в «Опель Астра», за рулем которого был 26-летний парень. От удара «Опель Вектра» откинуло на «Шевроле Авео» и «Ладу Приору». Водителя «Опеля Астра» и 24-летнюю пассажирку «Опеля Вектра» доставили в больницу с травмами.На попавшем в сеть видео видно, что водитель «Опель Вектра» хотел проехать на «зеленый», но на большой скорости вылетел на перекресток, когда загорелся сперва «желтый, а затем «красный». В этот момент на главную поворачивал «Опель Астра».