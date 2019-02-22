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В Ростовской области водитель иномарки «Опель Вектра» врезался в дерево

В Ростовской области водитель иномарки «Опель Вектра» врезался в дерево
На выезде из поселка Каменоломни в Ростовской области водитель иномарки влетел в дерево. Авария случилась на улице Железнодорожной 25 февраля около 17 часов. Информацию об инциденте передает DonDay Шахты.

Сообщается, что водитель автомобиля «Опель Вектра» не справился с управлением. В результате иномарка выехала на обочину и влетела в расположенное здесь дерево. От удара переднюю часть авто сильно смяло.

На месте работали спасатели и эвакуатор. Чтобы освободить автомобиль, дерево распилили. Пока не ясно, пострадал ли кто-либо в этом ДТП.

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