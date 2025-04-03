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ДТП минимум с шестью авто произошло на трассе Ростов – Таганрог

ДТП минимум с шестью авто произошло на трассе Ростов – Таганрог
На автодороге между Ростовом и Таганрогом зафиксирована крупная автомобильная авария. Фотографии с места происшествия предоставили очевидцы порталу DonDay.

Инцидент произошел вечером 2 апреля. По предварительным данным, в окрестностях населенного пункта Чалтырь столкнулись не менее шести автомобилей.

У одного из транспортных средств серьезно повреждена передняя часть. Другие машины получили незначительные повреждения кузова.

Информация о наличии пострадавших в данном ДТП в настоящий момент отсутствует. Официальные представители областной дорожной полиции пока не дали никаких комментариев.
Фото: Дондей
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