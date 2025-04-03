ДТП минимум с шестью авто произошло на трассе Ростов – Таганрог

Фото: Дондей

На автодороге между Ростовом и Таганрогом зафиксирована крупная автомобильная авария. Фотографии с места происшествия предоставили очевидцы порталу DonDay.Инцидент произошел вечером 2 апреля. По предварительным данным, в окрестностях населенного пункта Чалтырь столкнулись не менее шести автомобилей.У одного из транспортных средств серьезно повреждена передняя часть. Другие машины получили незначительные повреждения кузова.Информация о наличии пострадавших в данном ДТП в настоящий момент отсутствует. Официальные представители областной дорожной полиции пока не дали никаких комментариев.