Новогодние «Бони и Клайд»: в Ростове пара украла снеговика из подъезда

Фото: levencovka_news / instagram.com

В Ростове-на-Дону на камерах видеонаблюдения в подъезде многоэтажного дома засветилась пара, укравшая снеговика. Инцидент произошел в микрорайоне Левенцовском на улице Маршала Жукова, № 27/1.Новогодние «Бони и Клайд» попали под прицел камер видеонаблюдения, установленных в помещении. Видео опубликовал местный паблик levencovka_news в одной из соцсетей. На кадрах видно, как парень и девушка зашли в подъезд, украли снеговика и спокойно поднялись на лифте на свой этаж.Видео уже разлетелось по всем чатам жильцов. Теперь молодых людей знает в лицо почти вся Левенцовка.Нечто похожее уже произошло летом этого года. В жилом комплексе Батайска супруги украли у пенсионерки несколько десятков яиц. Женщина оставила их на подоконнике без присмотра буквально на пару минут. Когда она вернулась, яиц уже не было.