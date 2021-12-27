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Новогодние «Бони и Клайд»: в Ростове пара украла снеговика из подъезда

Новогодние «Бони и Клайд»: в Ростове пара украла снеговика из подъезда

В Ростове-на-Дону на камерах видеонаблюдения в подъезде многоэтажного дома засветилась пара, укравшая снеговика. Инцидент произошел в микрорайоне Левенцовском на улице Маршала Жукова, № 27/1.

Новогодние «Бони и Клайд» попали под прицел камер видеонаблюдения, установленных в помещении. Видео опубликовал местный паблик levencovka_news в одной из соцсетей. На кадрах видно, как парень и девушка зашли в подъезд, украли снеговика и спокойно поднялись на лифте на свой этаж.

Видео уже разлетелось по всем чатам жильцов. Теперь молодых людей знает в лицо почти вся Левенцовка.

Нечто похожее уже произошло летом этого года. В жилом комплексе Батайска супруги украли у пенсионерки несколько десятков яиц. Женщина оставила их на подоконнике без присмотра буквально на пару минут. Когда она вернулась, яиц уже не было.
Фото: levencovka_news / instagram.com
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