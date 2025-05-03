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Ночью над Ростовской областью уничтожили девять беспилотников

Ночью над Ростовской областью уничтожили девять беспилотников
Силы противовоздушной обороны отразили атаку БПЛА в Ростовской области. Ночью 3 мая над регионом сбили девять беспилотных летательных аппаратов.

По информации Минобороны РФ, всего были уничтожены 170 дронов над шестью субъектами России. Под удар попали Республика Крым, Краснодарский край, а также Брянская, Курская и Белгородская области.

Также над Черным морем были сбиты восемь крылатых ракет Storm Shadow и три управляемых ракеты «Нептун-М». Также военные уничтожили 14 безэкипажных катеров.
Фото: Ростов.Ру
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