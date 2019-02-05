В Ростове иномарка врезалась в остановку: пострадали водитель и двухлетний ребёнок



В донской столице в результате ДТП пострадал двухлетний ребёнок. Авария произошла на улице Доватора 7 февраля около 8 часов утра.



По предварительным данным, 24-летний водитель «Тойоты Марк-2» не справился с управлением и выехал на обочину. Там иномарка врезалась в дерево, а затем - в остановку.

- В ДТП пострадали водитель и двухлетняя пассажирка, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.



В Госавтоинспекции добавили, что девочка во время поездки находилась в удерживающем кресле. Благодаря этому она получила незначительные травмы.



Пострадавших на «скорой» доставили в больницу.



