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В Ростове иномарка врезалась в остановку: пострадали водитель и двухлетний ребёнок

В Ростове иномарка врезалась в остановку: пострадали водитель и двухлетний ребёнок
В донской столице в результате ДТП пострадал двухлетний ребёнок. Авария произошла на улице Доватора 7 февраля около 8 часов утра.

По предварительным данным, 24-летний водитель «Тойоты Марк-2» не справился с управлением и выехал на обочину. Там иномарка врезалась в дерево, а затем - в остановку.
- В ДТП пострадали водитель и двухлетняя пассажирка, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.

В Госавтоинспекции добавили, что девочка во время поездки находилась в удерживающем кресле. Благодаря этому она получила незначительные травмы.

Пострадавших на «скорой» доставили в больницу.

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