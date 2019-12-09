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Водитель легковушки получил травмы, врезавшись в остановку в Ростове

Водитель легковушки получил травмы, врезавшись в остановку в Ростове
В Ростове-на-Дону водитель легковой машины снёс остановку. Происшествие случилось около 7 часов на улице Портовой.

Мужчина за рулём «Лада Гранта» не справился с управлением, на большой выскочил на тротуар и врезался в остановочный комплекс. К счастью, в ранний час там не было людей. Машина получила серьёзные механические повреждения, от остановки буквально ничего не осталось.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области, водитель получил травмы и самостоятельно обратился за медицинской помощью. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Сейчас специалисты проверяют, был ли автомобилист в состоянии алкогольного опьянения.

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