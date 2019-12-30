В Ростове живодеры повредили собаке позвоночник



В Ростове живодеры повредили собаке позвоночник. О происшествии рассказали жители садового товарищества «Защитник».



Очевидцы рассказали, что неизвестные специально сбили двух собак. Одно животное погибло, другое получило серьезную травму. Выяснилось, что у собаки оказался перебит позвоночник.



– Мы ее подкармливаем, но сами помочь не можем. Собаку очень жалко, животное никогда никого не трогало, – рассказали местные жители.



Напомним, похожий инцидент произошел в канун Нового года в Каменске-Шахтинском. Живодеры засунули петарду в рот собаке. Ветеринарам удалось спасти животное.