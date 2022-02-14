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На Западном в Ростове прорвало теплотрассу

На Западном в Ростове прорвало теплотрассу

В Западном микрорайоне Ростова-на-Дону произошел порыв на теплотрассе. Авария случилась 16 февраля на пересечении улицы Малиновского с Краснодарской.

Очевидцы поделились фотографиями последствий порыва в соцсетях. На кадрах видно огромные клубы горячего пара, заполонившего все вокруг. Кроме того, ростовчане рассказывают о потоках горячей воды, которые растекаются по Малиновского и Краснодарской, а также по другим улицам.

Вполне возможно, что из-за аварии на теплотрассе в домах части жителей Западного отключат горячую воду.
Фото: соцсети
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