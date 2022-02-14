На Западном в Ростове прорвало теплотрассу

Фото: соцсети

В Западном микрорайоне Ростова-на-Дону произошел порыв на теплотрассе. Авария случилась 16 февраля на пересечении улицы Малиновского с Краснодарской.Очевидцы поделились фотографиями последствий порыва в соцсетях. На кадрах видно огромные клубы горячего пара, заполонившего все вокруг. Кроме того, ростовчане рассказывают о потоках горячей воды, которые растекаются по Малиновского и Краснодарской, а также по другим улицам.Вполне возможно, что из-за аварии на теплотрассе в домах части жителей Западного отключат горячую воду.