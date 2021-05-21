На Западном в Ростове улицы затопило кипятком

В Ростове-на-Дону произошла коммунальная авария. ЧП случилось в микрорайоне Западном. Очевидцы опубликовали в соцсетях фото последствий аварии 25 мая.На кадрах видно, что пар исходит от канализационных люков. Никакой техники и сотрудников ЖКХ на месте нет. По словам местных жителей, горячей воды нет больше недели. По плановому отключению ее перекрыли 17 мая. Горячая вода в домах ростовчан должна была появиться 25 мая, однако случилась другая напасть - авария на теплотрассе.Rostov.ru попытался связаться с ООО «Ростовские тепловые сети», но получить оперативный комментарий не удалось. На звонки никто не отвечает. Стоит отметить, что с подобной проблемой сталкиваются многие жители Ростова.