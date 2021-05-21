Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

На Западном в Ростове улицы затопило кипятком

На Западном в Ростове улицы затопило кипятком
В Ростове-на-Дону произошла коммунальная авария. ЧП случилось в микрорайоне Западном. Очевидцы опубликовали в соцсетях фото последствий аварии 25 мая.

На кадрах видно, что пар исходит от канализационных люков. Никакой техники и сотрудников ЖКХ на месте нет. По словам местных жителей, горячей воды нет больше недели. По плановому отключению ее перекрыли 17 мая. Горячая вода в домах ростовчан должна была появиться 25 мая, однако случилась другая напасть - авария на теплотрассе.

Rostov.ru попытался связаться с ООО «Ростовские тепловые сети», но получить оперативный комментарий не удалось. На звонки никто не отвечает. Стоит отметить, что с подобной проблемой сталкиваются многие жители Ростова.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.