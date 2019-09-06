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На трассе М-4 «Дон» перевернулась иномарка

На трассе М-4 «Дон» перевернулась иномарка
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» перевернулась иномарка. ДТП произошло 10 сентября в Чертковском районе.

По предварительным данным, водитель «Тойоты» не справился с управлением. Иномарка съехала с дороги в кювет и перевернулась.
В момент аварии в машине находились четыре человека. В результате аварии пострадали водитель и одна из пассажирок.
– Водителю иномарки оказана первая помощь, - рассказали в Ростовской областной поисково-спасательной службе. - Женщину с травмами госпитализировали.

Остальные участники от госпитализации отказались.

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