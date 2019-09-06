На трассе М-4 «Дон» перевернулась иномарка



В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» перевернулась иномарка. ДТП произошло 10 сентября в Чертковском районе.



По предварительным данным, водитель «Тойоты» не справился с управлением. Иномарка съехала с дороги в кювет и перевернулась.

В момент аварии в машине находились четыре человека. В результате аварии пострадали водитель и одна из пассажирок.

– Водителю иномарки оказана первая помощь, - рассказали в Ростовской областной поисково-спасательной службе. - Женщину с травмами госпитализировали.



Остальные участники от госпитализации отказались.