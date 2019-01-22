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На трассе в Ростовской области опрокинулся автобус компании, производящей упаковки

На трассе в Ростовской области опрокинулся автобус компании, производящей упаковки
На трассе в Ростовской области опрокинулся автобус организации, производящей упаковки. Об этом сообщает «Наш Зерноград».

23 января в Кагальницком районе по трассе Ростов-Ставрополь двигался водитель автобуса компании «Атлантис Пак». По предварительным данным, он вез сотрудников организации на производство.

Рядом со станицей Кировской водитель не справился с управлением, а затем съехал в кювет. Там общественный транспорт опрокинулся.
Когда автобус заметил один из местных жителей, в общественном транспорте уже никого не было. Спустя несколько минут к месту аварии прибыли полицейские. Сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить все детали произошедшего.

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