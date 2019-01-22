На трассе в Ростовской области опрокинулся автобус компании, производящей упаковки



На трассе в Ростовской области опрокинулся автобус организации, производящей упаковки. Об этом сообщает «Наш Зерноград».



23 января в Кагальницком районе по трассе Ростов-Ставрополь двигался водитель автобуса компании «Атлантис Пак». По предварительным данным, он вез сотрудников организации на производство.



Рядом со станицей Кировской водитель не справился с управлением, а затем съехал в кювет. Там общественный транспорт опрокинулся.

Когда автобус заметил один из местных жителей, в общественном транспорте уже никого не было. Спустя несколько минут к месту аварии прибыли полицейские. Сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить все детали произошедшего.