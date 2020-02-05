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В Ростовской области в ДТП попал автобус с детьми: пятеро пострадали

В Ростовской области в ДТП попал автобус с детьми: пятеро пострадали
Фото для иллюстрации
На трассе в Ростовской области в ДТП попал автобус, перевозивший детей. Авария произошла в Красносулинском районе на трассе Шахты – Владимировка 7 февраля.

По предварительным данным, 30-летний водитель УАЗа выехал на встречную полосу, где столкнулся с пассажирской «ГАЗелью». Микроавтобус вёз детей на соревнования по плаванию в Шахты. В момент ДТП в его салоне находились 11 школьников.
- В результате столкновения пострадали пассажиры «ГАЗели» - трое 13-летних детей - и два пассажира УАЗа, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.

Пострадавшие госпитализированы. В настоящее время все обстоятельства аварии устанавливают. Проводят проверку.

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