В Ростовской области в ДТП попал автобус с детьми: пятеро пострадали



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На трассе в Ростовской области в ДТП попал автобус, перевозивший детей. Авария произошла в Красносулинском районе на трассе Шахты – Владимировка 7 февраля.



По предварительным данным, 30-летний водитель УАЗа выехал на встречную полосу, где столкнулся с пассажирской «ГАЗелью». Микроавтобус вёз детей на соревнования по плаванию в Шахты. В момент ДТП в его салоне находились 11 школьников.

- В результате столкновения пострадали пассажиры «ГАЗели» - трое 13-летних детей - и два пассажира УАЗа, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.



Пострадавшие госпитализированы. В настоящее время все обстоятельства аварии устанавливают. Проводят проверку.