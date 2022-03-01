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Водитель иномарки погиб в лобовом ДТП с грузовиком на донской трассе

Водитель иномарки погиб в лобовом ДТП с грузовиком на донской трассе
В Ростовской области 34-летний водитель легковушки погиб в лобовом ДТП с грузовиком. Происшествие случилось примерно на 888-м километре дороги Новошахтинск – Майский вечером 2 марта, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по региону.

Мужчина за рулем «Фольксвагена Пассата» превысил скорость и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком «Мерседес».

В результате водитель иномарки погиб на месте. Водитель большегруза – 53-летний мужчина – остался цел.
Фото: Подслушано в Новошахтинске
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