Водитель иномарки погиб в лобовом ДТП с грузовиком на донской трассе
В Ростовской области 34-летний водитель легковушки погиб в лобовом ДТП с грузовиком. Происшествие случилось примерно на 888-м километре дороги Новошахтинск – Майский вечером 2 марта, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по региону.
Мужчина за рулем «Фольксвагена Пассата» превысил скорость и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком «Мерседес».
В результате водитель иномарки погиб на месте. Водитель большегруза – 53-летний мужчина – остался цел.