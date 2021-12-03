На трассе в Ростовской области в ДТП с грузовиком погиб 20-летний автомобилист

Фото: РИА Новости Крым.

На трассе в Ростовской области 20-летний парень погиб в аварии. Трагедия случилась в Песчанокопском районе утром 5 декабря.По предварительной информации, молодой человек за рулем иномарки «Опель Астра» ехал по трассе Котельниково - Песчанокопское. В районе села Развильного (223-й километр автодороги) он на скорости врезался в большегруз «Мерседес Актрос». Удар оказался настолько сильным, что людям, находившимся в иномарке, шансов на жизнь практически не оставалось.Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, 20-летний водитель скончался на месте ДТП. Его пассажир в возрасте 27-30 лет в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию ЦРБ.