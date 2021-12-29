Фото: ОГИБДД по Новочеркасску

На трассе в Ростовской области в ДТП погибла 60-летняя женщина. Смертельное происшествие случилось вечером 3 января на трассе Новочеркасск - Каменоломни.По предварительной информации, 40-летний мужчина за рулем «Датсун Он-До» нарушил правила расположения автомобиля на проезжей части и врезался во встречный «ВАЗ-21074», за рулем которого был 34-летний водитель. Удар был настолько сильным, что отечественное авто превратилось в груду металла.- В результате ДТП погибла 60-летняя пассажирка ВАЗа, - рассказали в ОГИБДД по Новочеркасску. - Водитель этой машины пострадал и был госпитализирован.