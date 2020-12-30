На трассе в Ростовской области пострадали четыре человека

На трассе Морозовск - Цимлянск - Волгодонск в аварии пострадали четыре человека. Дорожно-транспортное происшествие случилось утром 5 января.По предварительной информации, 53-летний водитель «ВАЗ-21102» не справился с управлением, его занесло, и он врезался в «Тагаз», за рулем которого был 59-летний мужчина.- В результате аварии 53-летняя пассажирка «Тагаза» была доставлена в медучреждение, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. – Трое мужчин, двое из которых - водители, получили травмы, но были отпущены на амбулаторное лечение.