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На трассе в Ростовской области пострадали четыре человека

На трассе в Ростовской области пострадали четыре человека
На трассе Морозовск - Цимлянск - Волгодонск в аварии пострадали четыре человека. Дорожно-транспортное происшествие случилось утром 5 января.

По предварительной информации, 53-летний водитель «ВАЗ-21102» не справился с управлением, его занесло, и он врезался в «Тагаз», за рулем которого был 59-летний мужчина.

- В результате аварии 53-летняя пассажирка «Тагаза» была доставлена в медучреждение, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. – Трое мужчин, двое из которых - водители, получили травмы, но были отпущены на амбулаторное лечение.

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