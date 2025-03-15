Фото: УГИБДД по Ростовской области

На проспекте Шолохова в Ростове водитель минивэна пострадал, врезавшись в столб. ДТП произошло в районе дома № 262.Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, водитель автомобиля «Киа Сид», меняя полосу движения, не предоставил преимущество автомобилю «Дайхатсу», ехавшему в том же направлении. В результате этого «Дайхатсу» столкнулся со столбом. От мощного удара минивэн сплющило. Мужчину едва сумели вытащить из транспортного средства экстренные службы.- 25-летний водитель «Дайхатсу» получил травмы и был доставлен в больницу, - добавили в ведомстве.