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В Ростове водитель минивэна пострадал, врезавшись в столб

В Ростове водитель минивэна пострадал, врезавшись в столб
На проспекте Шолохова в Ростове водитель минивэна пострадал, врезавшись в столб. ДТП произошло в районе дома № 262.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, водитель автомобиля «Киа Сид», меняя полосу движения, не предоставил преимущество автомобилю «Дайхатсу», ехавшему в том же направлении. В результате этого «Дайхатсу» столкнулся со столбом. От мощного удара минивэн сплющило. Мужчину едва сумели вытащить из транспортного средства экстренные службы.

- 25-летний водитель «Дайхатсу» получил травмы и был доставлен в больницу, - добавили в ведомстве.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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