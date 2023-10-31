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На трассе в Ростовской области легковушка сгорела после ДТП

На трассе в Ростовской области легковушка сгорела после ДТП
В Ростовской области автомобиль марки «Опель» сгорел после ДТП. Происшествие случилось вечером 30 октября. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.

По их словам, водитель немецкой легковушки проезжал мимо Красного Сулина. В какой-то момент машина столкнулась с двумя фурами. От удара «Опель» отбросило в сторону и он загорелся.

О судьбе участников аварии ничего не известно. В региональном управлении ГИБДД еще не давали никаких официальных комментариев.
Фото: социальные сети
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