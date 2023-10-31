На трассе в Ростовской области легковушка сгорела после ДТП

Фото: социальные сети

В Ростовской области автомобиль марки «Опель» сгорел после ДТП. Происшествие случилось вечером 30 октября. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.По их словам, водитель немецкой легковушки проезжал мимо Красного Сулина. В какой-то момент машина столкнулась с двумя фурами. От удара «Опель» отбросило в сторону и он загорелся.О судьбе участников аварии ничего не известно. В региональном управлении ГИБДД еще не давали никаких официальных комментариев.