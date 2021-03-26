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На трассе в Ростовской области «ГАЗель» загорелась на ходу

На трассе в Ростовской области «ГАЗель» загорелась на ходу
В Ростовской области «ГАЗель» загорелась во время движения. Происшествие случилось в Октябрьском районе утром 29 марта.

Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, водитель «ГАЗели» проезжал хутор Новоперсиановка по трассе М-4-«Дон». В районе 1024-го километра транспорт загорелся.

На место направили четырех огнеборцев на одной спецмашине. Когда пожарные прибыли, «ГАЗель» уже догорала.

Информация о пострадавших и причинах возгорания станет известна позже.

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