На трассе в Ростовской области «ГАЗель» загорелась на ходу

В Ростовской области «ГАЗель» загорелась во время движения. Происшествие случилось в Октябрьском районе утром 29 марта.Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, водитель «ГАЗели» проезжал хутор Новоперсиановка по трассе М-4-«Дон». В районе 1024-го километра транспорт загорелся.На место направили четырех огнеборцев на одной спецмашине. Когда пожарные прибыли, «ГАЗель» уже догорала.Информация о пострадавших и причинах возгорания станет известна позже.