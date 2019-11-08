«ГАЗель» в Ростове-на-Дону загорелась на ходу



В донской столице на ходу произошло возгорание «ГАЗели». ЧП случилось на улице Очаковской 10 ноября, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.



По предварительным данным, во время движения в машине случились неполадки, и она загорелась. Водитель успел выбежать и не пострадал. На место происшествия прибыли спасатели, которые потушили возгорание.



- Для ликвидации происшествия были привлечены шесть человек личного состава и две единицы техники, - сообщили в ведомстве.



Подробности случившегося уточняются.