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На трассе в Ростовской области 69-летняя пассажирка погибла в ДТП

На трассе в Ростовской области 69-летняя пассажирка погибла в ДТП
На трассе в Ростовской области 69-летняя пассажирка ВАЗа погибла в аварии. ДТП случилось 6 ноября на трассе Ростов-на-Дону - Семикаракорск - Волгодонск - Константиновск - Тацинский.

Около 08:50 водитель «ВАЗ-2107» ехал на 76-м километре трассы. Он превысил скорость, и машина вылетела в кювет. На большой скорости в воздухе машину опрокинуло.

В результате аварии погибла 69-летняя пассажирка легковушки, сообщили в УГИБДД по Ростовской области.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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