На трассе в Ростовской области 69-летняя пассажирка погибла в ДТП
На трассе в Ростовской области 69-летняя пассажирка ВАЗа погибла в аварии. ДТП случилось 6 ноября на трассе Ростов-на-Дону - Семикаракорск - Волгодонск - Константиновск - Тацинский.
Около 08:50 водитель «ВАЗ-2107» ехал на 76-м километре трассы. Он превысил скорость, и машина вылетела в кювет. На большой скорости в воздухе машину опрокинуло.
В результате аварии погибла 69-летняя пассажирка легковушки, сообщили в УГИБДД по Ростовской области.