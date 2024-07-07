На трассе в Ростовской области в ДТП с «перевертышем» пострадали трое, включая 5-летнего ребенка

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На трассе от Элисты к Зимовникам произошло столкновение с переворотом, в результате которого пострадали три человека. Инцидент случился 6 июля недалеко от села Большое Ремонтное.По предварительной информации, внедорожник под управлением 36-летнего водителя двигался по дороге. В какой-то момент водитель потерял управление, и машина съехала с проезжей части, опрокинувшись на крышу.Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, в результате дорожного происшествия пострадал водитель автомобиля "Нива Шевроле", а также две пассажирки - дети 5 и 14 лет. Все трое были госпитализированы с полученными травмами.