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На трассе в Ростовской области один погиб и трое пострадали в ДТП

На трассе в Ростовской области один погиб и трое пострадали в ДТП
На трассе «Котельниково-Песчанокопское» один погиб и трое пострадали в ДТП с грузовиком. Авария произошла 14 апреля в Первомайском районе.

Предварительно, 65-летний водитель «Хендай Солярис» ехал со стороны Котельниково в направлении села Песчанокопского. Он выехал на встречную полосу и протаранил грузовик «FAW-7066» под управлением 59-летнего водителя. Удар был настолько сильным, что большегруз в составе полуприцепа опрокинуло на бок.

По информации УГИБДД по Ростовской области, в результате столкновения в больнице погибли водитель «Хендая». С травмами в больницу доставили водителя «FAW-7066» пассажиров «Хендая» 60-ти и 64-х лет. Там пострадавшим оказали разовую помощь.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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