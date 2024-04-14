На трассе в Ростовской области один погиб и трое пострадали в ДТП

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

На трассе «Котельниково-Песчанокопское» один погиб и трое пострадали в ДТП с грузовиком. Авария произошла 14 апреля в Первомайском районе.Предварительно, 65-летний водитель «Хендай Солярис» ехал со стороны Котельниково в направлении села Песчанокопского. Он выехал на встречную полосу и протаранил грузовик «FAW-7066» под управлением 59-летнего водителя. Удар был настолько сильным, что большегруз в составе полуприцепа опрокинуло на бок.По информации УГИБДД по Ростовской области, в результате столкновения в больнице погибли водитель «Хендая». С травмами в больницу доставили водителя «FAW-7066» пассажиров «Хендая» 60-ти и 64-х лет. Там пострадавшим оказали разовую помощь.