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На трассе под Ростовом водитель «Лады» насмерть сбил пешехода

На трассе под Ростовом водитель «Лады» насмерть сбил пешехода

На трассе под Ростовом водитель легковушки насмерть сбил пешехода. Трагедия произошла в Аксайском районе 15 марта около 19:30.

По предварительным данным, за рулем автомобиля марки «Лада Гранта» находился 33-летний водитель. Он двигался по автодороге М-4 «Дон». В районе 1 058-го километра на проезжую часть вышел пешеход, который переходил дорогу в нескольких метрах от оборудованного перехода. Очевидцы случившегося вызвали скорую помощь.

Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, в результате аварии 42-летний мужчина погиб на месте от полученных травм.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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